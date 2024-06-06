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        Haberler Dünya Galler Prensesi kanser tedavisi gördüğünü açıklanmıştı: Kate Middleton görevine dönebilecek mi? | Dış Haberler

        Galler Prensesi kanser tedavisi gördüğünü açıklanmıştı: Kate Middleton görevine dönebilecek mi?

        Ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kamuoyu önüne çıkmayan Galler Prensesi Kate Middleton, Mart ayında kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Kraliyet ailesine ilişkin gelişmeler dikkatle takip edilirken, Us Weekly'ye konuşan bir kaynak, Kate Middleton'ın bir daha görevine dönemeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 07:39 Güncelleme: 06.06.2024 - 07:39
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        Galler Prensesi Kate Middleton, Mart ayında kanser tedavisi gördüğünü dünyaya açıklamasından bu yana büyük ölçüde kamuoyundan uzak kaldı.

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        42 yaşındaki Prenses Kate'e yakın kaynaklar, Kate'in iyileşme yolunda olduğunu söylüyor ancak bazıları onun görevine bir daha geri dönemeyeceğini ifade ediyor.

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        Us Weekly'e konuşan bir kaynak, Kate'in son haftalarda evde tek başına bazı işlerini yaptığını, çocuklarıyla yakında ilgilenebilecek kadar güçlü hissettiğini söyledi.

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        İkinci bir kaynak ise "Kate'in iyileşmesi iyi gidiyor. Bağışıklığı güçlü olmadığı için ve insanların onu tehlikeye atmasını istemedikleri için çok fazla insanla görüşemiyor, ama o ayakta ve ayakta." ifadelerini kullandı.

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        Kate'in kraliyet görevine dönüp dönmeyeceğine ilişkin sorunun yanıtı ise henüz belirsiz.

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        Kensington Sarayı Sözcüsü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kate'in şu anda iyileşmek için alana ve mahremiyete ihtiyacı var. Doktolar izin verdiğinde işine geri dönecek" demişti.

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        Us Weekly'e konuşan Kate'in ekibinden bir kaynak ise, Kate'in geri döndüğünde hangi görevleri üstlenebileceği değerlendiriliyor diyerek şu ifadeleri kullandı: "İnsanların onu daha önce gördüğü role bir daha asla geri dönemeyebilir."

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Kate Middleton
        #İngiltere
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