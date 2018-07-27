Galway FC - Cabinteely maçı rakamları

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Galway FC, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Cabinteely takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Galway FC 32 puanla 6. sırada, Cabinteely 28 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Galway FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Cabinteely, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 237 kodlu maçı oynayanlar; Galway FC galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Cabinteely galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Galway FC son hafta oynanan Univ College Dublin maçında 2-0 yenildi.

Cabinteely, Cobh Ramblers karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Galway FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Galway FC, kendi sahasında 22 gol attı, 9 gol yedi.

Cabinteely ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cabinteely, 8 gol atarken 15 gol yedi.

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