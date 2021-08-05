Gambiya, 151 bin 200 doz Johnson and Johnson aşısı aldı

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Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında temin edilen 151 bin 200 doz J&J aşısı başkent Banjul'a ulaştı.

Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh, aşıların, ülkenin Kovid-19 vaka sayıları ve ölümlerin çarpıcı şekilde arttığı bir zamanda geldiğini belirtti.

Kovid-19'un gerçek olduğunu, insanların bunu ciddiye alması gerektiğini söyleyen Samateh, "Pandemiden arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı kaybettik. Hepimiz insan olduğumuz için Kovid-19 riski altındayız ve ancak aşılanırsak güvende olabiliriz." dedi.

Samateh, aşıların güvenli ve etkili olduğunu vurguladı.

Gambiya'da şimdiye kadar 8 bin 296 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 227 kişi yaşamını yitirdi.