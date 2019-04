Game of Thrones 8. final sezonu izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı 7 sezonla tüm dünyada fırtınalar estiren Game of Thrones'ın Türkiye'de de hatrı sayılır bir izleyici kitlesi var. Demir tahta kimin oturacağı kadar, ak gezenlerle yaşanacak büyük savaş da büyük merak konusu olan dizide 8. sezon 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Game of Thrones Türkiye'de nasıl izleniyor? İşte Game of Thrones'a dair detaylar...

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Frgamanda Winterfell'de Ak Gezenler'e karşı toplanan ittifakta, Jaime Lannister hiç beklemediği bir anda geçmişin hesabını vermek zorunda kalacak. Dizinin yeni bölüm Amerika'da pazar akşamı saat 21.00'da yayınlanırken, saat farkından dolayı Türkiye'de sabaha karşı 04.00'da yayınlanıyor.

GAME OF THRONES HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Dizinin ABD yayıncısı HBO ve yapım şirketi tarafından yapılan duyuruya göre dizi, Türkiye yayıncısı Digiturk beIN Series SCI-FI, bölümü Türkçe altyazılı olarak yayınlanıyor.

SON SEZONDA NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.