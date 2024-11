Game of Thrones dünyası beyaz perdeye taşınıyor

George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan ve David Benioff ile D. B. Weiss tarafından oluşturulan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi, sinemaya uyarlanıyor.

Warner Bros. Pictures'ın, 'Demir Taht' için hak iddia eden aileler arasındaki çatışmaları konu edinen dizinin film uyarlaması için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Hollywood Reporter'ın haberine göre, projenin henüz geliştirme aşamasında! Bu nedenle filmin yönetmeni, oyuncu kadrosu veya yazarı belli değil.

DİZİYİ FİLM OLARAK TAMAMLAMAK İSTEMİŞLERDİ...

Ancak dizinin sona ermesinden bu yana şirketin yönetim kademelerinde sayısız değişiklik oldu ve yeni projeler geliştirildi. Örneğin Matt Reeves'in gişe başarısı elde eden The Batman filmi, HBO'da The Penguin adlı bir yan diziyi ortaya çıkardı.

HBO, J.K. Rowling'in Harry Potter romanlarını yeni bir TV dizisi olarak uyarlamaya hazırlanıyor.

Warner Bros., Amazon'un Güç Yüzükleri TV dizisini yayınlamasına rağmen yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliştiriyor.

Bu nedenle Game of Thones evreninin sinemaya uyarlanması şaşırtıcı görülmüyor.

HOUSE OF DRAGON DİZİSİ BEKLENEN ETKİYİ YARATMADI

2022 yılında HBO, ikinci sezonu kısa süre önce yayınlanan House of the Dragon'u ekrana getirmişti. Ancak bu dizi Game of Thrones kadar ilgi göremedi.

Game of Thrones dünyasında geçen yeni dizi 'A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2025'te ekrana gelmesi planlanıyor. Dahası, geliştirme aşamasında başka fikirler de bulunuyor.