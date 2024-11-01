Game of Thrones dünyası beyaz perdeye taşınıyor

George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanan ve David Benioff ile D. B. Weiss tarafından oluşturulan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisi, sinemaya uyarlanıyor.

Warner Bros. Pictures'ın, 'Demir Taht' için hak iddia eden aileler arasındaki çatışmaları konu edinen dizinin film uyarlaması için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

Hollywood Reporter'ın haberine göre, projenin henüz geliştirme aşamasında! Bu nedenle filmin yönetmeni, oyuncu kadrosu veya yazarı belli değil.

DİZİYİ FİLM OLARAK TAMAMLAMAK İSTEMİŞLERDİ...

Game of Thrones dizisinin yapımcıları David Benioff ve Dan Weiss, ünlü yapımı 2019 yılındaki son sezonu yerine üç sinema filmiyle tamamlamak istemişlerdi. Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisinin yazarı George R. R. Martin de film fikrine sıcak bakıyordu. Ancak HBO bu fikre güçlü bir şekilde direnmiş ve diziyi yalnızca bir HBO yapımı olarak korumak istemişti.

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Ancak dizinin sona ermesinden bu yana şirketin yönetim kademelerinde sayısız değişiklik oldu ve yeni projeler geliştirildi. Örneğin Matt Reeves'in gişe başarısı elde eden The Batman filmi, HBO'da The Penguin adlı bir yan diziyi ortaya çıkardı.