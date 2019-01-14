Game of Thrones 8. sezon yayın tarihi sonunda açıklandı. HBO, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Game of Thrones'un fragmanını ve yayın tarihini müjdeledi. HBO yaptığı Twitter paylaşımı ile #ForTheThrone hashtag'ini kullanarak, 8. sezonun ne zaman yayınlanacağını duyurdu.

Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un final sezonu 2019'da ekrana gelecek. Peki Game of Thrones final sezonu tam olarak ne zaman izleyiciyle buluşacak? Yapılan paylaşıma göre Game of Thrones yeni sezon 14 Nisan'da ekrana geliyor. Şimdiden YouTube üzerinde 1.5 milyona yakın izlenen tanıtım fragmanı dikkat çekiyor.

1.44 dakikalık Game of Thrones yeni sezon fragmanında John Snow Winterfell'deki mezara giriyor. Arya, Sansa ve John mezarlıkta bir araya geliyor ve kendileri için yapılan mezarlara bakıyor. Aniden soğumaya başlayan ve buz tutan mezarlık, tehlikenin yaklaştığına işaret ediyor. Ayrıca Game of Thrones final fragmanında Bran'ın mezarını görmüyoruz.

6 bölümden oluşacak son sezonda cevaplanmamış tüm sorular yanıt bulacak gibi görünüyor.

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