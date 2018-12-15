Game of Thrones'un yıldızı Tarthlı Brienne’den final açıklaması!
15.12.2018 - 17:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Hayranlarının karşısına 2019'daki final sezonuyla son kez çıkmaya hazırlanan Game of Thrones için nefesler tutuldu. Game of Thrones final sezonuyla ilgili çeşitli teoriler ortaya atılırken dizide Tarthlı Brienne rolünü canlandıran Gwendoline Christie çarpıcı açıklamalarda bulundu...
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Dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones'un 8. sezonu için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz yıl içinde yayınladığı 7. sezonuyla birlikte, hemen her bölümde rekor kırmayı başaran dizinin final sezonu 2019'da ekrana gelecek.
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Peki Game of Thrones'un final sezonunda neler yaşanacak? Bu sorunun yanıtını öğrenmemize daha aylar var ancak dizide Tarthlı Brienne rolünü canlandıran Gwendoline Christie, Game of Thrones'un final sezonunun hayranlarını oldukça etkileyeceğinin garantisini veriyor.
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Gwendoline Christie son bölümler için oldukça iddialı sözler sarf etti. Geçtiğimiz günlerde Welcome to Marwen filminin galasına katılan Game of Thrones'un yıldızı kırmızı halıda E!'nin sorularını yanıtladı.
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Christie "Bize final sezonu hakkında bir şeyler söyleyebilir misin?" sorusunu "İzleyicilerin finalden sonra terapiye ihtiyacı olacak" sözleriyle yanıtladı.
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Muhabir "Yani birileri ölüyor?" diye sorduğunda aldığı yanıt ise şu oldu:
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"Bana sorarsanız dizinin finali, Game of Thrones izleyicilerinin profesyonel yardım almasına sebep olacak."
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"Final benim için fazlasıyla duygusaldı. Bunun final olduğunu, bizim için inanılmaz önemi olan bu dönemin bittiğini bildiğim için duygulanıyorum. Bir parçası olduğum için inanılmaz mutlu olduğum bir proje bu."
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