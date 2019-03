Game of Thrones efsanesi Türk televizyonlarında da devam edecek. Büyük bir ilgi ile takip edilen Game of Thrones'un tüm bölümleri 1 Mart itibarıyla beIN HD kanalında yayınlanacak. Peki, Game of Thrones ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

GAME OF THRONES HANGİ KANALDA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1 Mart itibarıyla, 1 No’lu beIN HD kanalında Game Of Thrones özel yayınına başladı. 30 Nisan tarihine kadar sürecek yapımda, Game of Thrones’a ait en özel görüntüler, röportajlar, tanıtımlar ve sezon özetleri izleyicilerle buluşacak.

Kanal orijinal dilde Türkçe altyazı ile yayın yaparken, Türkiye ve Kıbrıs bölgelerinde Eutelsat ve Türksat üzerinden tüm Digiturk üyelerine açık olacak.

Efsanenin tutkunları böylece, Game Of Thrones’un en özel görüntülerini izleyerek 15 Nisan’da sadece Digiturk’te yayınlanacak büyük final sezonu öncesi heyecana doyacak.

Efsanenin final sezonu 15 Nisan’da Amerika ile aynı anda Türkçe altyazılı beIN CONNECT’te

Game of Thrones’un merakla beklenen final sezonu 15 Nisan sabah 04.00’te, Amerika ile aynı anda Türkçe altyazılı olarak beIN CONNECT’te yayınlanacak.

GAME OF THRONES 7 SEZONUN TAMAMI BEIN CONNECT'TE

Sekizinci ve son sezonu izleyicilerle buluşacak olan efsane dizinin ilk yedi sezonu ise, Digiturk’ün belgesel, dizi, film ve spor içeriğini zaman ve mekandan bağımsız olarak internet üzerinden sunan beIN CONNECT uygulamasında izlenebiliyor.