George R. R. Martin'in epik fantezi serisi Buz ve Ateşin Şarkısı'ndan uyarlanmış ve dünyada fenomen haline gelen dizi Game of Thrones'un yeni bölümü dün tüm dünyada yayınlandı. İlgiyle izlenen dizinin, 8. sezonunun 3. bölümü adeta nefesleri kesti. Milyonlar tarafından ilgiyle izlenen Game of Thrones'un dün gece yayınlanan The Long Night bölümü, TV tarihinin en çok tweet atılan bölümü oldu. Winterfell'deki savaşı konu alan dizinin sekizinci sezonunun üçüncü bölümü hakkında toplamda 7.8 milyondan fazla tweet atıldı.



Öte yandan Game of Thrones, 8. ve final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.