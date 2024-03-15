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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Gana Milli Takımı'nda ikinci Otto Addo dönemi! - Futbol Haberleri

        Gana Milli Takımı'nda ikinci Otto Addo dönemi!

        Gana Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Otto Addo ile anlaşma sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 21:25 Güncelleme: 15.03.2024 - 21:25
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        Gana'da ikinci Otto Addo dönemi!
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        Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Otto Addo mart ayında milli takım ile maçlara çıkacak ve mayısta resmen göreve başlayacak.

        Halen Borussia Dortmund'da yetenek menajerliği yapan 48 yaşındaki Addo, 2022 yılında da Gana Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

        2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayınca görevini bırakan Addo, Dünya Kupası'nda maç kazanan ilk Ganalı teknik direktör olmuştu.

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