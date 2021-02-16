Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine Bingöl'de tepki gösterildi

AA

Genç caddesindeki saat kulesi önünde bir araya gelen BİŞHAK üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar Türk bayrağı açtı.

BİŞHAK Başkanı Naim Tan, burada yaptığı açıklamada, 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'yı ve onlara destek veren siyasi uzantılarını lanetlediklerini söyledi.

Terörle mücadelenin sadece devletin, hükümetin değil herkesin görevi olduğunu dile getiren Tan, "Amasız, fakatsız, şartsız teröre hep beraber lanet okunması gerekir." dedi.

"Buradan bir kez daha ifade ediyoruz ki PKK eli kanlı terör örgütüdür. HDP, PKK'nın temsilcisidir. Bunlara destek veren de teröristtir. Terörü destekleyen, onu meşrulaştırmaya çalışan, öven, koruyan ve kollayanlar ile destek verenler de teröristtir." ifadelerini kullanan Tan, şehitleri rahmetle, minnetle ve duayla andıklarını bildirdi.

Tan, "Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Gazilerimize de sağlık diliyorum." diye konuştu.