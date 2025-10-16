Habertürk
        Garanti BBVA Emeklilik'ten gümüş fonu - Para Haberleri

        Garanti BBVA Emeklilik'ten gümüş fonu

        Garanti BBVA Emeklilik, Gümüş Emeklilik Yatırım Fonunu (EYF) yatırımcılara sunmaya başladı. 7 Ekim'de satışa çıkan Gümüş Fon Sepeti EYF ile katılımcılar artık gümüşe dayalı fonların getirilerinden faydalanma imkanına sahip olacak

        Giriş: 16.10.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.10.2025 - 12:17
        Garanti BBVA Emeklilik'ten gümüş fonu
        Garanti BBVA Emeklilik fon portföyünü genişletiyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Gümüş Fon Sepeti EYF ile katılımcılar, emeklilik birikimlerini uzun vadede gümüş piyasalarındaki gelişmelere göre değerlendirme imkânına kavuşuyor.

        Fon, portföyünün en az yüzde 80’ini gümüşe dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve gümüş bazlı endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına yönlendiriyor. Böylece hem gümüş piyasasındaki fiyat değişimlerinden hem de döviz hareketlerinden yararlanma potansiyeli yaratıyor.

        7 Ekim itibarıyla Garanti BBVA Emeklilik kanallarından ve 10 Ekim itibarıyla BEFAS platformu üzerinden GGJ kodu ile fon alım satımı gerçekleştirilebilmektedir.

