Garanti BBVA Emeklilik'ten gümüş fonu

Garanti BBVA Emeklilik fon portföyünü genişletiyor. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Gümüş Fon Sepeti EYF ile katılımcılar, emeklilik birikimlerini uzun vadede gümüş piyasalarındaki gelişmelere göre değerlendirme imkânına kavuşuyor.

Fon, portföyünün en az yüzde 80’ini gümüşe dayalı yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve gümüş bazlı endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarına yönlendiriyor. Böylece hem gümüş piyasasındaki fiyat değişimlerinden hem de döviz hareketlerinden yararlanma potansiyeli yaratıyor.

7 Ekim itibarıyla Garanti BBVA Emeklilik kanallarından ve 10 Ekim itibarıyla BEFAS platformu üzerinden GGJ kodu ile fon alım satımı gerçekleştirilebilmektedir.