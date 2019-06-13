Garanti BBVA çalışma saatleri

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Türk bankacılık sektörünün önemli bankaları arasında yer alan ve kısa bir süre önce isim değişikliğine giden Garanti BBVA'nın çalışma saatleri, bankada işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBBVA'nın tüm şubelerinde mesai sabah saat 09.00'da başlar. Saat 12.30-13.30 arasında ise öğle tatili verilir. sabah Garanti BBVA şubeleri, akşam saat 17.00'ye kadar hizmet vermeye devam eder.

Garanti BBVA; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda kapalıdır.

GARANTİ BBVA HAKKINDA

1946 yılında Ankara’da kurulan Garanti Bankası, kurumsal, ticari, KOBİ, ödeme sistemleri, özel, bireysel ve yatırım bankacılığı dahil olmak üzere bankacılık sektörünün tüm iş kollarında faaliyet gösterir. Garanti Bankası, Hollanda, Rusya ve Romanya’daki uluslararası iştiraklerinin yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik, finansal kiralama, faktoring, yatırım ve portföy yönetimi alanlarında önde gelen finansal iştirakleri ile entegre bir finansal hizmetler grubudur.

İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu. BBVA'nın güçlü teknoloji ve inovasyon ile pekiştirilmiş müşteri odaklı iş modelinin Garanti'nin iş modeliyle oldukça örtüşmesi, tecrübe paylaşımı ve işbirliği fırsatları bakımından iki tarafa da olumlu katkılar sağladı.

Bugün Garanti'nin hakim ortağı, 2015 yılında %14,89 ve 2017 yılında %9,95'lik satın alımları ile hisselerinin %49,85'ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Hisseleri Türkiye'de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD'de işlem gören Garanti'nin Borsa İstanbul'daki halka açıklık fiili dolaşım oranı yaklaşık %50'dir.



Garanti Bankası'nın adı kısa bir süre önce Garanti BBVA olarak değiştirilmiştir.