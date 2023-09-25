GastroAntep büyük ilgi gördü
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin lezzet durağı GastroAntep Kültür Yolu Festivali tamamlandı. 9 gün süren festivalde gerçekleşen etkinliklere yüksek katılım oldu
Gaziantep’te 16 Eylül’de başlayan ve 24 Eylül’de son bulan GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde sergilerden tiyatro gösterilerine, konserlerden çocuk etkinliklerine, gastronomi etkinliklerinden söyleşilere kadar yüzlerce ücretsiz etkinlik yer aldı.
Gaziantep’te festivale özel oluşturulan Lezzet Sokağı’nda ise Türkiye’den ve dünyadan ünlü şeflerin katılımıyla atölyeler ve söyleşiler düzenlendi. Gastroantep Kültür Yolu Festivali kapsamında; düzenlenen konserler 760 bin, dini etkinlikler 35 bin 500, çocuk etkinlikleri 124 bin, tiyatro etkinlikleri 14 bin 200, söyleşi ve diğer etkinlikler yaklaşık 15 bin seyirci sayısına ulaştı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali’nde düzenlenen etkinlikler toplamda 948 bin katılımcıyla tamamlandı.
YILDIZLI ŞEFLER GAZİANTEP’TE BULUŞTU
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk olarak Türk dünyasının ünlü şeflerinin katılımıyla “Gastro Diplomasi: Türk Dünyası” workshopu yapıldı. Programa Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan gelen şefler katılırken, konuk şefler tarifleri ile kendi ülkelerine ait yemek kültürlerini tanıttılar. Festivalin ikinci gününde İspanya, İtalya, Fransa ve Portekiz’den gelen Michelin yıldızlı şefler kendi kültürlerine ait yemekleri hazırladı. Gaziantep yemeklerini de tatma imkanı buldu. Farklı ülkelerden GastroAntep Kültür Yolu Festivali için Gaziantep’e gelen ünlü şefler, hazırladığı menülerine Gaziantep’in tescilli ünlü lezzetlerini de ekleyerek yeni tatların keşfine çıktı. Festival kapsamında Festival Park Alanı’nda kurulan Lezzet Sokağı’nda ünlü şefler Juanjo López, João Oliveira, Franco Sultano, Claudio Chinali, Martina Puigvert Puigdevall, Alan Geaam, Fabrizio Fiorani workshopları ilgiyle izlendi. Ebru Baybara ile Gastronominin Nobeli ve Hikayesi konulu söyleşi festivale renk kattı. Festival boyunca Michelin yıldızlı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile 15 workshop etkinliği gerçekleştirildi.
VAZGEÇİLMEZ ETKİNLİKLER
GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde 'Rönesans Rüyaları-Refik Anadol', 'Minyatür Sanatı ile Gaziantep Mutfağı', 'Bir Hayalin İnşası', 'Anadolu-Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi', 'Geleneksel El Sanatları Atölyeleri' (Ebru, cam, bakır ve dokuma) gibi onlarca sergi ve atölye ziyaretçilerle buluştu.
Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Windsor'un Şen Kadınları” Şehitkamil Sahnesi’nde ve 'Usta II. Abdülhamit Han' oyunu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde seyircilerle buluştu. Garip Ay'ın ustalığı ile oluşturulan her bir ebru deseni, şehrin sembolik yapılarından biri olan Eski Adliye binasının cephesine gerçek zamanlı olarak yansıtıldı.
FESTİVAL PARK SAHNESİNDE ÜNLÜLER GEÇİDİ
GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Festival Park alanında kurulan ana sahnede Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Murat Dalkılıç, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Alişan ve Merve Özbey gibi birbirinden ünlü isimler sahneye çıktı. Konserleri toplamda 760 bin kişi izledi. Gazianteplilere unutulmaz anlar yaşatan ünlü isimler, şarkılarını seyircilerle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.
GASTROANTEPFEST KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI
GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluştu. Festival kapsamında birbirinden önemli tiyatro oyunları ve müzikaller de sahnelendi. Çocuk Atölyeleri, bando gösterileri, edebiyat söyleşileri, sanat etkinlikleri, geleneksel el sanatları çalışmaları, ebru sanatı deneyimleri, tiyatrolar ve festivaldeki yüzlerce etkinlik Gaziantep halkı ve çevre illerden gelen katılımcılardan tam not aldı.