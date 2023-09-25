GastroAntep büyük ilgi gördü

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YILDIZLI ŞEFLER GAZİANTEP’TE BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk olarak Türk dünyasının ünlü şeflerinin katılımıyla “Gastro Diplomasi: Türk Dünyası” workshopu yapıldı. Programa Kırgızistan, Özbekistan ve Azerbaycan’dan gelen şefler katılırken, konuk şefler tarifleri ile kendi ülkelerine ait yemek kültürlerini tanıttılar. Festivalin ikinci gününde İspanya, İtalya, Fransa ve Portekiz’den gelen Michelin yıldızlı şefler kendi kültürlerine ait yemekleri hazırladı. Gaziantep yemeklerini de tatma imkanı buldu. Farklı ülkelerden GastroAntep Kültür Yolu Festivali için Gaziantep’e gelen ünlü şefler, hazırladığı menülerine Gaziantep’in tescilli ünlü lezzetlerini de ekleyerek yeni tatların keşfine çıktı. Festival kapsamında Festival Park Alanı’nda kurulan Lezzet Sokağı’nda ünlü şefler Juanjo López, João Oliveira, Franco Sultano, Claudio Chinali, Martina Puigvert Puigdevall, Alan Geaam, Fabrizio Fiorani workshopları ilgiyle izlendi. Ebru Baybara ile Gastronominin Nobeli ve Hikayesi konulu söyleşi festivale renk kattı. Festival boyunca Michelin yıldızlı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile 15 workshop etkinliği gerçekleştirildi.

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VAZGEÇİLMEZ ETKİNLİKLER

GastroAntep Kültür Yolu Festivali’nde 'Rönesans Rüyaları-Refik Anadol', 'Minyatür Sanatı ile Gaziantep Mutfağı', 'Bir Hayalin İnşası', 'Anadolu-Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi', 'Geleneksel El Sanatları Atölyeleri' (Ebru, cam, bakır ve dokuma) gibi onlarca sergi ve atölye ziyaretçilerle buluştu. Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Windsor'un Şen Kadınları” Şehitkamil Sahnesi’nde ve 'Usta II. Abdülhamit Han' oyunu, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde seyircilerle buluştu. Garip Ay'ın ustalığı ile oluşturulan her bir ebru deseni, şehrin sembolik yapılarından biri olan Eski Adliye binasının cephesine gerçek zamanlı olarak yansıtıldı.