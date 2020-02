Gastronomi dünyasının kalbi İstanbul’da atacak

Türkiye’de gastronomi kavramının benimsenmesi ve gelişmesi için çalışmalar yürüten TURYİD, gastronominin yüksek katma değerli etkisini turizme eklemek, restoranları, gıda ürünlerini ve mutfağı ihraç ürünleri haline getirmek, ülke ve şehirleri destinasyon markalarına dönüştürmek, geniş istihdam olanakları ile birlikte sosyal ve ekonomik yükselme sağlayabilmek için her alanda farklı çalışmalara imza atıyor. TURYİD, gastronomi dünyasının en önemli isimlerini İstanbul’da buluşturuyor.



25 Mart’a Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “3. Global GastroEkonomi Zirvesi”nde, tüm dünyadaki sektör profesyonelleri, gastronomi meraklıları ve alanında çığır açan isimler bir araya gelecek.

BİLGİ VE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞACAKLAR



Bu yıl “Gastronomi Her Yerdedir!” temasıyla düzenlenecek zirveye; Dünya Turizm Örgütü Turizm Pazarlaması ve İstihbarat Şefi Sandra Carvao’nun yanı sıra gastronomi dünyasının lider isimleri konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede bilgi ve deneyimlerini paylaşacak isimlerden bazıları şöyle;



Katharina Unger; insanların daha sağlık beslenebilmeleri için alternatif protein kaynakları üzerine çalışmalar yaptı. Bu doğrultuda sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hedefi ile 2015 yılında ‘Livin Farms’ı kurdu. Gıda ve tarımsal yenilik için tasarım alanında ekipman ve sistemler geliştirdi.

Furio Battelini; Şarap ve Zeytinyağ üretiminde en üst kalitede üretim yapan 1000 çiftçi ile birlikte tarımsal ve teknik gelişimden, ürününün toplanmasına kadar her aşamada destek üreten bir kooperatif olan Agraria Riva del Garda’nın genel müdürü. Yönettiği kooperatif, bugün dünyadaki en tanınmış zeytinyağı şirketleri arasında yer alıyor ve ürettiklerini de 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor.



OTURUMLARA ÜNLÜ ŞEFLER EŞLİK EDİYOR



Zirve kapsamında düzenlenecek oturumlarda yabancı konuklara Türkiye’den ünlü şefler Mehmet Gürs, Ebru Baybara Demir’in yanı sıra The World 50 Best Restaurant’s Akademi üyesi Cemre Narin, şarap uzmanı Mehmet Yalçın, akademisyen Anna Maria Beylunioğlu ve İşletmeci Sahir Erozan gibi isimler eşlik edecek. “Gelişen F&B Sektörü ile Değişen Gayrimenkul Dünyasında Yeni İş Birlikleri” başlıklı oturumda ise Jonathan Dougty ile TURYİD Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli büyüyen restoran endüstrisini konuşacak.

"TRAKYA'NIN EŞSİZ SOFRASI KEŞFEDİLECEK"



Zirvede gastronominin yeni rotalarından biri olan Trakya bölgesi de ‘Trakya Gastronomisi’ başlığıyla ele alınacak. Bakir toprakları ile İstanbul’un yanı başında yeni bir destinasyon alanı olarak dikkat çeken ve mutfak kültürünün yanı sıra peynirleri, tarımı, hayvancılığı, bağları, şarapçılığı, üç denize açılan kıyıları, iki komşu ülkeye açılan kapıları ile Trakya adeta yeniden keşfedilecek. Zirve kapsamında ayrıca Trakya mutfağını yaratan kültürler kuşağını anlamayı, tanıtmayı ve ona hak ettiği saygıyı göstermeyi amaçlayan uzun soluklu araştırmalar yapıldı. Uzmanlar tarafından bölgede yapılan ve Türkiye’de bu alanda bir ilk olan geniş kapsamlı saha çalışması sonucunda hazırlanan ‘Rota Trakya’ kitapçığı da zirvede katılımcılarla buluşturulacak.