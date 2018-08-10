Gateshead - Dover Athletic maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Gateshead, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Dover Athletic takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 6 puanlı Gateshead 3. sırada bulunuyor, Dover Athletic 1 puana sahip ve 16. sırada. Gateshead son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dover Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 360 kodlu maçı oynayanlar; Gateshead galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Dover Athletic galibiyet oranı 2.70. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Gateshead son hafta oynanan Barrow maçında 1-2 yenildi.

Dover Athletic ise Dagenham & Rbridge maçında 1-0 yenildi.

Gateshead, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Dover Athletic ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dover Athletic, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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