"DENİZ'E ÇOK FENA YÜRÜDÜM"

Oyuncu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda "İlk adımı kim atmıştı?" sorusuna, "Çok fena yürüdüm ve yazdım. İlk adımı ben attım. Deniz’i görene kadar, evlilik düşünmüyordum" yanıtını vermişti.