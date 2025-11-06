Habertürk
        Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı - Emlak Haberleri

        Gayrimenkulde 2,6 milyon satışla ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı

        Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı bu yılın ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 9,7'lik artışla 2,6 milyona ulaşarak rekor kırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:25 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:25
        Gayrimenkulde ocak-ekim dönemi rekoru
        Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yeni yıla hızlı başlayan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları, yılın devamında da bu ivmeyi sürdürdü.

        Yılın 10 ayında gayrimenkul satışları 2024'ün aynı dönemine kıyasla ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylülde artarken martta ve ekimde kısmi düşüş gösterdi.

        Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayısı ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde ise 310 bin 457 olarak gerçekleşti. Ekimde yılın en yüksek aylık satış sayısına ulaşılmış olsa da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,8'lik düşüş yaşandı.

        Ocak-ekim döneminde ise gayrimenkul satışları yüzde 9,7 artarak 2 milyon 600 bin 942'ye yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek ocak-ekim verisi olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 2022 yılında 2 milyon 551 bin 640 olarak gerçekleşmişti.

        Tapu dairelerinde 16,7 milyona yakın işlem yapıldı

        Söz konusu dönemde tapu dairelerinde toplam 16 milyon 676 bin 177 işlem gerçekleştirildi. Bunun 2,6 milyonunu satış, 1,1 milyondan fazlasını ipotek, 403 binini intikal, 142 bine yakınını düzeltme, yaklaşık 56 binini kamulaştırma, 44,1 binini ayırma, 29,4 binini bağış, 25,3 binini birleştirme, 23,4 binini taksim işlemleri oluşturdu. Diğer işlemler ise 12,1 milyonu aştı.

        Bu dönemde tapuda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen harç geliri yüzde 76,2 artışla 122 milyar 781 milyon 190 bin liraya yükseldi. Bunun 117,4 milyar lirası satış işlemlerinden geldi.

