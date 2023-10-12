TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yemek yarışmasında bugün haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanacak. Şefler yarışmacılardan Akdeniz mutfağı lezzetlerinin olduğu bir menüyü yapmalarını istedi. Bu menünün içerisinde Gazel böreği de yer aldı. Peki, Gazel böreği nasıl yapılır? MasterChef gazel böreği tarifi nedir? İşte detaylar...

GAZEL BÖREĞİ MALZEMELERİ NELER?

Hamur için;

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı sıvıyağ

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

İç malzemesi;

250 gram kıyma

30 gram sıvıyağ

2 haşlanmış patates

2 soğan

3 dal maydanoz

Yarım su bardağı buğday nişastası

1 yumurta sarısı

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Üzeri için;

1 yumurta sarısı

2,5 çorba kaşığı sıvı yağ

GAZEL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İki yemek kaşığı yağ içerisinde rendelenmiş soğan, rendelenmiş patates ve kıyma bir süre ateşte hafifçe kavrulur, ardından ocaktan alınır. Tuz, biber, ve doğranmış maydanoz eklenir, iyice karıştırılır ve soğumaya bırakılır.

Hamur için, 4 su bardağı elenmiş un, 1 su bardağı nişasta, 2 su bardağı erimiş yağ veya zeytinyağı, yeterince tuz ve su gereklidir. Hamur, una su ve tuz eklenerek kulak memesi kıvamında yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde bezelere ayrılır, her bezeden bir yufka yapılır ve üzerine nemli bir bez örtülerek bir süre dinlendirilir.

Dinlenen bezeler nişasta ile ince bir şekilde açılır ve ayrı ayrı serilir. Eğer yufkalar tepsiye sığmazsa hafifçe kırıştırabilirsiniz. Yufka konulduğunda üzerlerine erimiş yağdan kaşıkla serpilir. Yufkaların yarısı serildiğinde üzerine önceden hazırlanan iç malzeme düzgünce yayılır. Ardından bir yufka daha serilir ve tekrar üzerine yağ sürülür. Bu şekilde yufkalar bitene kadar işlem devam eder. Son olarak kare şeklinde kesilir ve üstüne yağla karıştırılmış bir yumurtanın sarısı veya yoğurtla karıştırılmış yağ sürülür.

Tepsi fırında, altı ve üstü iyice kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun!