Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

        Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 21:07 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Erdinç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

        Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Erdinç, daha sonra serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu