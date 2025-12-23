Gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Giriş: 23.12.2025 - 21:07 Güncelleme: 23.12.2025 - 21:07
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Erdinç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alınan Erdinç, daha sonra serbest bırakıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ