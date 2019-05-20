Ankara'da akciğer embolisi (akciğerdeki 1 ya da daha fazla atardamarın tıkanması) nedeniyle tedavi gören gazeteci Taki Doğan, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası Doğan'ın, 17 gün yoğun bakımda kaldığı öğrenildi. Taki Doğan'ın cenazesi, yarın Ankara'ya toprağa verilecek.



68 YAŞINDAYDI



Meslek hayatına Milliyet Gazetesi'nde başlayan Taki Doğan, daha sonra Güneş Gazetesi'nde çalıştı. Bir dönem Habertürk'te görev alan Doğan, çeşitli radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Doğan 68 yaşındaydı.