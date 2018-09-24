Antalya’da iki gün önce geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden gazeteci Ümit Zehir’in organları iki kişiye umut olacak. Genç yaşta hayata gözlerini yuman gazetecinin ailesi, Zehir’in böbreklerini bağışlayarak 2 kişiye umut oldu.

2 GÜN VERDİĞİ SAVAŞI KAYBETTİ

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi gazeteci Ümit Zehir, 19 Eylül tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu Antalya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ümit Zehir’den cuma günü acı haber geldi. 2 gündür verdiği savaşı kaybeden Zehir’in haberini alan meslektaşları hastaneye akın etti.

İHA'nın haberine göre; evli ve 1 çocuk babası olan Zehir’in cenazesi dün sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muğla’ya gönderildi. Cenaze törenine Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek ve gazeteci meslektaşları katıldı.

2 KİŞİYE UMUT OLDU

Ümit Zehir’in hayatını kaybetmesinin ardından ailesinin böbreklerini bağışlayacağı öğrenildi. Ölüm haberiyle meslektaşları ve ailesini yasa boğan Zehir’in böbrekleri 2 kişiye umut olacak.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümit Zehir öyle insancıl bir gazeteciydi ki ailesi de onun hassasiyetine yakışan bir duyarlılık göstererek böbreklerini bağışladı. Bu bağış son yıllarda gerileyen organ bağışlarının artmasını sağlayacak ve herkese örnek olacak. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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