GAZİ KOŞUSU TAKVİMİ: 100. Gazi Koşusu ne zaman? Türkiye Jokey Kulübü açıklama

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ AÇIKLAMASI

100. yılına ulaşması, 2026’daki Gazi Koşusunu her zamankinden daha anlamlı hale getiriyor. Türkiye Jokey Kulübü öncülüğünde düzenlenecek bu tarihi organizasyon için kapsamlı kutlama programlarının hazırlandığı ifade ediliyor. Yarışa ev sahipliği yapacak olan Veliefendi Hipodromu ise bu büyük güne özel olarak yenilenip uluslararası konukları ağırlamaya hazırlanıyor. At yarışı tutkunları, 100. yıl coşkusuyla birlikte yüksek katılımın yaşanacağı ve uzun süre hafızalarda kalacak bir rekabetin sahne alacağını öngörüyor.