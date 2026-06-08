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        Haberler Bilgi Gündem GAZİ KOŞUSU TAKVİMİ: 100. Gazi Koşusu ne zaman? Türkiye Jokey Kulübü açıklama

        GAZİ KOŞUSU TAKVİMİ: 100. Gazi Koşusu ne zaman? Türkiye Jokey Kulübü açıklama

        Cumhuriyet'in simge spor organizasyonlarından biri olan Gazi Koşusu için takvim araştırmaları hız kazandı. 100. kez düzenlenecek olan büyük yarışın tarihi, Türkiye Jokey Kulübü'nün açıklamasıyla netlik kazanacak. Jokeyler, safkanlar ve yarış severler şimdiden bu tarihi güne odaklanırken, Gazi Koşusu'nun yeni sezon programı büyük bir heyecanla bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Türk atçılığının en köklü organizasyonu olan Gazi Koşusu için gözler Türkiye Jokey Kulübü’nden gelecek resmi açıklamaya çevrildi. 100. Gazi Koşusu’nun ne zaman koşulacağı büyük bir merak konusu olurken, Veliefendi Hipodromu’nda yaşanacak bu tarihi yarış için hazırlıklar şimdiden gündemin üst sıralarında yer alıyor.

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        100. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

        Türk atçılığının en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu, bu yıl 28 Haziran Pazar günü koşulacak. Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenecek dev organizasyon, hem yarış tutkunlarını hem de sporseverleri bir araya getirirken, 100. yıl heyecanı bu özel güne ayrı bir anlam katacak.

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        TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ AÇIKLAMASI

        100. yılına ulaşması, 2026’daki Gazi Koşusunu her zamankinden daha anlamlı hale getiriyor. Türkiye Jokey Kulübü öncülüğünde düzenlenecek bu tarihi organizasyon için kapsamlı kutlama programlarının hazırlandığı ifade ediliyor. Yarışa ev sahipliği yapacak olan Veliefendi Hipodromu ise bu büyük güne özel olarak yenilenip uluslararası konukları ağırlamaya hazırlanıyor. At yarışı tutkunları, 100. yıl coşkusuyla birlikte yüksek katılımın yaşanacağı ve uzun süre hafızalarda kalacak bir rekabetin sahne alacağını öngörüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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