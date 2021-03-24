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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) arasında imzalanan protokol kapsamında kentin kültürel zenginlikleri dünyaya tanıtılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı
AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda gerek duyulan alanlarda insan kaynağının yetiştirilmesi desteklenirken yurt içinde ve dışında TMV tarafından verilen hizmet kalitesinin bilinirliği artırılacak. Gaziantep'in kendine has zenginlikleri uluslararası arenada tanıtılacak ve Türkiye'nin eğitim alanındaki zengin tecrübesinin uluslararası alanda yaygınlık, etkinlik ve bilinirlik kazanması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMV Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akgün, 52 ülkede eğitim faaliyetlerine başladıklarını, 43 bin civarında öğrencileri olduğunu aktardı.

Türkiye adına yurt dışında insanların ortak değerleri etrafında eğitim verdiklerini ifade eden Akgün, temel amaçlarının dünyanın iyiliği için çalışacak, ilmini, irfanını insanlığın ve dünyanın barışı, huzuru için kullanacak iyi ve erdemli insanlar yetiştirmek olduğuna dikkati çekti.

Amaçları doğrultusunda Türkiye'deki pek çok kamu kurum, kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle iş birliği yaptıklarını dile getiren Akgün şunları kaydetti:

"Özellikle belediyelerimizle bu konuda iş birlikleri yapıyoruz. Çünkü belediyelerimizin de yurt dışında pek çok kardeş belediyeleri var, iş birlikleri var. İstiyoruz ki Türkiye'nin bu ortak birikimini ve değerlerini, imkanlarını, fırsatlarını beraberce değerlendirelim. Yurt dışında ülkemiz ve milletimiz adına güzel, hayırlı hizmetler yapalım. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'le de özel bir protokol yapıyoruz. İnşallah ilgilenmiş olduğumuz ortak coğrafyalarda sayın Belediye Başkanımız ile birlikte güzel hizmetler yapmak nasip olur.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de TMV'nin ortaya koyduğu misyon itibarıyla çok önemli bir kuruluş olduğunu belirtti.

Dünya ülkelerinin Türkiye'den beklentileri olduğunu dile getiren Şahin, bunu tek başına bir devletle başarmanın mümkün olmadığını, TMV gibi uluslararası alanda çalışan kuruluşlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Şahin yaptıkları protokolle güçlerini birleştirdiklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü yerel kalkınma ile insani kalkınma çok önemlidir. Kalkınma yerelde başlıyor. Demokrasi yerelde başlıyor. Gücümüzü birleştirdiğimiz zaman bu performansı artıracak, verimlilik yükselecek. Koyduğumuz hedeflere çok daha hızlı ulaşma fırsatını elde edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yola çıktığımızda 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, önce insan.' dedik. En önemlisi de 'Eğitimde önce insan.' dedik. Bu düsturla insani değerlerin korunmasını ve çoğalmasını hedefliyoruz. Bunun temelinde de şüphesiz beşeri sermaye var. Uzun ince bir mücadele ile bu beşeri sermayenin temelini güçlendirebiliriz. Akşamdan sabaha ne yazık ki bu hedefler gerçekleşmiyor. O yüzden bu önemli yolculukta Türkiye Maarif Vakfı ile bu protokolü imzalamaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim."

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