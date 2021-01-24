Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı. 30. dakikada Jefferson, Gaziantep'i öne geçirdi. 90'da Morais'in kendi kalesine attığı golle skor eşitlendi. Gaziantep 35, Hatay 32 puana yükseldi.

Gaziantep FK: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Candaş Elbil

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Olkowski, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Jefferson (Dk. 63 Güray Vural),Vetrih, Maxim (Dk. 58 Sousa),Kenan Özer (Dk. 58 Dicko),Muhammet Demir (Dk. 81 Bilal Başacıkoğlu)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov (Dk. 89 Burak Çamoğlu),Billong, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel (Dk. 68 Katranis),Abdurrahman Canlı (Dk. 46 Kamara),Ribeiro, Akintola (Dk. 73 Selim Ilgaz),Traore (Dk. 89 Muhammed Mert),Boupendza, Diouf

Goller: Dk. 30 Jefferson (Gaziantep FK),Dk. 90+7 Morais (Kendi kalesine) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+5 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor),Dk. 22 Maxim, Dk. 33 Muhammet Demir, Dk. 90+6 Sa Pinto (Teknik direktör) ve Jefferson (Kulübede)(Gaziantep FK)

MAÇTAN POZİSYONLAR

6. dakikada Jefferson'un ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta kaleci Munir, meşin yuvarlağı kontrol etti.

29. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Boupendza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

30. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan Muhammet Demir'in ceza sahasına ortasında Jefferson, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

45+3. dakikada sol kanattan Akintola'nın pasında Boupendza, çalımlarının ardından ceza sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topa Akintola vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Akintola'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kontrol etti.

80. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın pasında topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahasına yakın bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Dicko topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Katranis'in pasında topu kontrol eden Selim Ilgaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Konuk ekibin sağ taraftan kazandığı serbest atışta Muhammed Mert ceza sahasına ortasını yaptı. Ön bölümdeki Morais'in ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.