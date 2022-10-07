Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, perdeyi konuk Adana Demirspor açtı.
Mavi-lacivertliler, 60'ta Britt Assombalonga'nın kaydettiği golle öne geçti: 0-1.
Golden sonra baskısını artıran ev sahibi G.Antep, 72'de Sırp yıldızı Lazar Markovic'in golüyle eşitliği sağladı: 1-1.
G.ANTEP'TE ERTUĞRUL KIZARDI!
Kırmızı-siyahlılarda Ertuğrul Ersoy, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Kalan bölümde başka gol olmayında mücadele 1-1 sona erdi.
A. DEMİRSPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDER
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK, bu sonuçla puanını 12'ye çıkardı.
Ligde 6 maçtır bileği bükülmeyen Adana Demirspor ise puanını 18'e çıkarıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
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