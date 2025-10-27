Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka için geri sayım sürerken, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı başlama saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Ligde son olarak Fatih Karagümrük'ü 2-1 ile geçen sarı-lacivertliler, hafta arasında Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmıştı. Peki, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 27.10.2025 - 18:38 Güncelleme: 27.10.2025 - 18:38
        1

        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. Ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, puan ve puanlar almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe ise, zorlu Gaziantep deplasmanında hata yapmak istemiyor. Peki, "Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?" İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saati...

        2

        GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşılaşacak.

        Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmada Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        3

        GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabaka Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE İLK KEZ SAKAT OYUNCU YOK

        Fenerbahçe, bu sezon ilk kez sakat oyuncusu olmadan bir mücadeleye çıkacak.

        Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Mert Hakan Yandaş, takıma dahil oldu.

        Sakatlığını atlattıktan sonra Suttgart mücadelesinin son bölümünde süre alan Jhon Duran'ın, Gaziantep FK deplasmanında da maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Tedesco'nun, bu hafta Duran'a Stuttgart maçına göre daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi.

        Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise bu akşamki maçta yok.

        5

        13. KARŞILAŞMA

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ile Fenerbahçe, ligde 13. kez birbirine rakip olacak.

        Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

        Sarı-lacivertliler, rakibini 10 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı.

        Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 30 golüne, Gaziantep FK 13 golle yanıt verdi.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Gaziantep FK: Burak, Arda, Tayyip Talha, Rodrigues, Perez, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Nene, İsmail, Asensio, Kerem, En-Nesyri

