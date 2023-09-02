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        Gaziantep FK - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi Şampiyonlar Ligi'ndeki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 20:27 Güncelleme: 02.09.2023 - 21:09
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        STAT: Kalyon Stadı

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 21.45

        YAYIN: beIN Sports 1

        GAZİANTEP FK: Gaziantep: Batuhan Şen, Ömürcan, Ertuğrul, Djilobodji, Mustafa, Jevtovic, Furkan, Bikel, Gradel, Maxim, Riascos

        GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

        Son şampiyon sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı. Üçüncü haftadaki İstanbulspor mücadelesi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçı nedeniyle ertelenen Galatasaray, topladığı 4 puanla haftaya 8. sırada girdi. İlk 3 maçını kaybeden Gaziantep temsilcisi ise son sırada yer alıyor.

        SON 14 RESMİ MAÇINDA KAYBETMEDİ

        Galatasaray, çıktığı son 14 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. "Cimbom" bu sezon ise 2'si Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

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        LİGDE 7 MAÇTA SADECE 1 GOL YEDİ

        Galatasaray, Süper Lig'de son 7 müsabakada kalesinde 1 gol gördü. Geçen sezon iyi savunmasıyla dikkati çeken şampiyon Galatasaray, son haftada hükmen kazandığı Atakaş Hatayspor mücadelesi haricinde mücadele ettiği son Süper lig 7 mücadelesinde 14 gol atıp, 1 gol yedi.

        ICARDI DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sezona iyi bir giriş yaptı. Geçen sezon sahaya çıktığı son 6 Süper Lig maçının tamamında fileleri havalandıran ve 9 kez gol sevinci yaşayan Icardi, bu sezon da durdurulamıyor.

        Bu sezon 6 resmi maça çıkan 30 yaşındaki yıldız santrfor, tamamında skoru değiştirdiği son 4 müsabakada 5 kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da bu sezon yapılan 8 resmi müsabakada ayrıca Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira, Angelino, Kerem Aktürkoğlu ve Fredrik Midtsjö birer kez fileleri havalandırdı.

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