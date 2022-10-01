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Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Daha çok isteyen taraf kazandı

Kasımpaşa’ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK’da Teknik Direktör Erol Bulut, lacivert-beyazlıları övdü. Daha çok isteyen tarafın kazandığını söyleyen Bulut, yaşanan süreci de oyuncularla konuşacaklarını ifade etti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Daha çok isteyen taraf kazandı

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa’ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Gaziantep FK’da Teknik Direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Bulut, "Kasımpaşa önünde istediğimiz performansı sergileyemedik. Gol yiyene kadar sergileyemedik. Golden sonra canlandık. Ama futbolda 1-1’i yakalayıp maçı kazanmak için zaman olmuyor. Golden sonra mücadelede ettik. İlk yarı maça iyi başladık ama rakipten uzak kaldık. Kasımpaşa oyun ikinci yarıda daha iyi girdi. Pas hatamızdan bir top kaptırdık ve rakip bunu iyi değerlendirdi. Maçtan önce 'Bugün daha çok isteyen kazanacak' demiştim. Kasımpaşa bizden daha çok istedi ve hak ederek galip geldi" diye konuştu.

"BU GİDİŞATI FUTBOLCULARLA KONUŞMAMIZ GEREKİYOR"

Son haftalarda yaşanan kötü gidişat hakkında da konuşan Erol Bulut, "Kendi aramızda oturup konuşup çözmeye çalışacağız. Bugün galibiyet almak için sahaya çıkmıştık. Galatasaray maçında iyi oynamıştık ama 10 kişiye kaybettik. Ümraniyespor maçında 1-0 öndeyken son dakikada rakip penaltı kazandı. Trabzonspor maçını konuşmaya gerek bile yok, herkes neyin ne olduğunu gördü. Geçen sene de aynısı olmuştu. Bugün buraya 3 puan almak için çıktık. Ama bazen takım istenileni tam olarak veremiyor. Baskı iyi kurmadığınızda, rakipten uzak kaldığınızda moral olarak da düşmüş oluyorsunuz. 4 hafta iyi gittik, 10 puan aldık ama sonrasındaki süreçte neden böyle oldu, bunu futbolcularla oturup konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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