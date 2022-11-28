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Şehit Teğmen Öztürkmen, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

Şehit Teğmen Öztürkmen, son yolculuğuna uğurlandı


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen´in (24) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen için Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi´nde tören düzenlendi. Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin emekli uzman çavuş olan babası Derde Öztürkmen, annesi Gülcan Öztürkmen, kardeşi ile çok sayıda yakını, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Öztürkmen´in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
TABUTA TÖREN KILICINI BIRAKTI
Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı. Öztürkmen, ağabeyinin tören kılıcını çıkararak tabutun üzerine bıraktı. Gülcan Öztürkmen ise oğlunun kepini tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin babası Derde Öztürkmen ile kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, yakınlarına, ''Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin'' dedi.
Teğmen Duabey Onur Öztürkmen´in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2022-11-28 16:48:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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