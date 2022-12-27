Şehit Piyade Er Korkmaz´ın cenazesi Gaziantep'e getirildi

Uzaydan düşerek hayatını kaybeden astronottan geriye sadece bu kaldı!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz´ın (21) cenazesi, Gaziantep´e getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. Korkmaz´ın cenazesi, askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Şehit Korkmaz´ın cenazesini Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin annesi Fadile ve babası Ali Korkmaz, yakınları ve askerler karşıladı. Tören mangası tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Hüseyin Korkmaz´ın cenazesi, öğle vakti Örenli Mahallesi´nde düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığında toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-12-27 11:40:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.