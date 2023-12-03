Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Tutar (42), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Mehmet Tutar'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Tutar ve arkasındaki arkadaşı Mehmet T., metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Tutar, doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Tutar'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan Mehmet T. 'nin tedavisi sürerken, polis soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

2023-12-03 13:08:12