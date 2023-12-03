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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Tutar (42), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:10
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        Gaziantep'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP'te hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Tutar (42), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip-Gaziantep kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç ile Mehmet Tutar'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Tutar ve arkasındaki arkadaşı Mehmet T., metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Mehmet Tutar, doktorların müdahalesine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Tutar'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan Mehmet  T. 'nin tedavisi sürerken, polis soruşturma başlattı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Ahmet ATMACA

        2023-12-03 13:08:12

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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