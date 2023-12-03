Gaziantep´te çatıdan düşen televizyon tamircisi yaralandı

GAZİANTEP´inİslahiye ilçesinde televizyon anteni tamiri için çıktığı 2 katlı evin çatısında düşen Resul Atılgan (29), yaralandı.

Olay, Beypınar Mahallesi´nde meydana geldi. Televizyon tamircisi Resul Atılgan 2 katlı evin çatısına çıktı ve anteni tamir ederken dengesini kaybederek düştü. Olayı görenlerin İhbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Resul Atılgan'ı ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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