Gaziantep'te DAEŞ operasyonunda 2 tutuklama GAZİANTEP'te,jandarma ekipleri DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt içerisinde bomba yapım uzmanı olarak faaliyet gösteren ve sözde medya unsurunda görevli 2 şüpheliyi yakaladı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te,jandarma ekipleri DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt içerisinde bomba yapım uzmanı olarak faaliyet gösteren ve sözde medya unsurunda görevli 2 şüpheliyi yakaladı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kent merkezinde terör örgütü içerisinde Suriye bölgesinde bomba uzmanı olarak görev yapan ve sözde medya unsurunda görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.