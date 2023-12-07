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        Gaziantep'te DAEŞ operasyonunda 2 tutuklama

        GAZİANTEP'te,jandarma ekipleri DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt içerisinde bomba yapım uzmanı olarak faaliyet gösteren ve sözde medya unsurunda görevli 2 şüpheliyi yakaladı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:00
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        Gaziantep'te DAEŞ operasyonunda 2 tutuklama
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        GAZİANTEP'te,jandarma ekipleri DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt içerisinde bomba yapım uzmanı olarak faaliyet gösteren ve sözde medya unsurunda görevli 2 şüpheliyi yakaladı. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, kent merkezinde terör örgütü içerisinde Suriye bölgesinde bomba uzmanı olarak görev yapan ve sözde medya unsurunda görevli olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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