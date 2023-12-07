Gaziantep'te 26 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 yabancı uyruklu yakalandı.
Gaziantep'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, arama yaptıkları bir araçta, 26 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.
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