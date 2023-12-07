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        Gaziantep'te 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Gaziantep'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:59
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        Gaziantep'te 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        Gaziantep'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 26 yabancı uyruklu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, arama yaptıkları bir araçta, 26 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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