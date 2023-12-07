Megapol Spor Kulübü teknik direktör Taner Günebakan ile anlaştı TFF Kadınlar 2.Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor Kulübü teknik direktör Taner Günebakan ile anlaştı.

TFF Kadınlar 2.Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor Kulübü teknik direktör Taner Günebakan ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Megapol Spor Kulübü teknik direktörlük görevine Taner Günebakan'ı getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günebakan, hedeflerinin mücadele eden bir takım oluşturmak olduğunu ifade etti.

Takımın şu an aldığı 4 puanla ikinci sırada olduğunu belirten Günebakan, "Bizler her zaman şampiyonluk parolasıyla yola çıkarız. İnşallah bunu hep beraber başaracağız ve Gaziantep'e kupayı getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.