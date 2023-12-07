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        Megapol Spor Kulübü teknik direktör Taner Günebakan ile anlaştı

        TFF Kadınlar 2.Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor Kulübü teknik direktör Taner Günebakan ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:38
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        Megapol Spor Kulübü teknik direktör Taner Günebakan ile anlaştı
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        TFF Kadınlar 2.Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Megapol Spor Kulübü teknik direktör Taner Günebakan ile anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TFF Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Megapol Spor Kulübü teknik direktörlük görevine Taner Günebakan'ı getirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Günebakan, hedeflerinin mücadele eden bir takım oluşturmak olduğunu ifade etti.

        Takımın şu an aldığı 4 puanla ikinci sırada olduğunu belirten Günebakan, "Bizler her zaman şampiyonluk parolasıyla yola çıkarız. İnşallah bunu hep beraber başaracağız ve Gaziantep'e kupayı getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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