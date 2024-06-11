İsrail askerleri, "ambulans" diye yardım isteyen yaralı Filistinliyi infaz etti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne bugün düzenlenen baskında İsrail askerlerinin yaralı bir Filistinliyi infaz ettiği anlar sosyal medyaya yansıdı

Anadolu Ajansı Giriş: 11.06.2024 - 21:28 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:28 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL