Evli ablasını başka biriyle gören kardeş çıldırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Ammar A. (24), evde başka bir erkekle gördüğü evli olan ablası Rahaf A.'yı (28), vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Rahaf A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi suç aletiyle yakaladı.

Olay saat 15.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden mesai sonrası ayrılan Suriye uyruklu Ammar A., birlikte oturdukları eve gittiğinde evli olan ablası Rahaf A.'yı iddiaya göre, başka bir erkekle gördü.