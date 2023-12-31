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        Marketten çıkıp evine giderken kazada öldü

        GAZİANTEPte,marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Koçak (74), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:15
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        Marketten çıkıp evine giderken kazada öldü
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        GAZİANTEPte,marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Koçak (74), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Düztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koçak'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Koçak'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Koçak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.  Kazanın ardından kaçan ve gece saatlerinde polise teslim olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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