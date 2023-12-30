Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığından dolayı katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve düz koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışmalarıyla devam ederken çift kale maçla son buldu.
Petre yönetiminde yaklaşık 1 saat 25 dakika antrenman yapıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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