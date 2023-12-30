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        İslahiye'de marketlerde denetim yapıldı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:53
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        İslahiye'de marketlerde denetim yapıldı
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        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yapıldı.

        Ticaret Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi Zabıta ekipleri, marketlerde gıda ve ihtiyaç ürünlerini kontrol ederek fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

        Ürünlerin son tüketim tarihini de inceleyen ekipler, denetimlerin süreceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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