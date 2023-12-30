Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te yük asansörünün altında kalan kişi hastanede yaşamını yitirdi

        Gaziantep'te halatı kopan yük asansörünün altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 30.12.2023 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te yük asansörünün altında kalan kişi hastanede yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te halatı kopan yük asansörünün altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        GATEM Toptancılar Sitesi'nde 12 Aralık'ta halatı kopan asansörün altında kalan Ahmet Türkmen yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alınan Türkmen, bugün yaşam savaşını kaybetti.

        Türkmen'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        TFF Başkanı Büyükekşi için istifa açıklaması!
        Kupa ikiye bölünsün
        Kupa ikiye bölünsün
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Eski kocadan çifte katliam! Anneyi de kızını da öldürdü!
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Sergen Yalçın, Adana Demirspor'a gidecek mi?
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        İslahiye'de marketlerde denetim yapıldı
        İslahiye'de marketlerde denetim yapıldı
        İslahiye'de motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
        İslahiye'de motosikletin çarptığı çocuk yaralandı
        Üzerine yük asansörü düşen ayakkabıcı öldü
        Üzerine yük asansörü düşen ayakkabıcı öldü
        Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Gaziantep'te 19 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama
        Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 tutuklama