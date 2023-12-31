Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeni yılda hedef 600 bin ziyaretçi

        KEMAL KARAGÖZ - Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma, 2024'te 600 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:01 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeugma Mozaik Müzesi'nde yeni yılda hedef 600 bin ziyaretçi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KEMAL KARAGÖZ - Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok esere ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Zeugma, 2024'te 600 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

        9 Eylül 2011'de 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği ilk mekanların başında yer alıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip müzede, "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

        Müze, 2022'de 440 bin ziyaretçi sayısına ulaşırken, 6 Şubat depremleri nedeniyle 2023'de 220 bin kişiye ev sahipliği yaptı.

        - Yoğun ilgi görüyor

        Zeugma Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Zeugma Mozaik Müzesi'nin bölgedeki en büyük müze olduğunu ve yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

        Ziyaretçilerin özellikle Roma ve Yunan mitolojisine konu olan ve 13 farklı renk skalası ile üç boyutlu olarak yapılan mozaikleri yerinde görmeye geldiklerini aktaran Çomak, şöyle konuştu:

        "6 Şubat depremlerinden önce özellikle 1-30 Ocak 2023 arasında ziyaretçi yoğunluğu vardı. Ziyaretçi sayısı 27 bine ulaşmıştı. Deprem yaşanmamış olsaydı 2023'de 700 binlere ulaşacağımızı tahmin ediyorduk. Bu yıl müzemizi 220 bin kişi ziyaret etti. Müzemiz depremlerden dolayı 74 gün kapalı kalmıştı. Bakanlığın izinleri ile Ramazan Bayramının arife gününde müzemizi açmıştık. Temmuzdan sonra ziyaretçi yoğunluğu artmaya başladı. Sonbaharda zirveye ulaştık. İnşallah 2024 yılında 600 bin rakamına daha hızlı ulaşacağız. Herhangi bir afet ve olağanüstü bir şey olmadığı sürece bu sayıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Gün geçtikçe Zeugma Mozaik Müzesi, ilgisini kat kat artırarak hizmet vermeye devam ediyor."

        - "Bu yaz müzeye Avrupa ülkelerinin de ilgisi oldu"

        Çomak, müzeye Uzakdoğu ülkelerinden turistlerin yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu yılın yaz dönemi içerisinde özellikle Avrupa ülkelerinden Almanya ve İtalya başta olmak üzere ziyaretçi ilgisini gördük. Müzemiz aynı zamanda sesli rehberlik hizmeti veriyor. Gişemizden sesli rehberlik hizmetini edinmek isteyen vatandaşlar bunları kullanabiliyor. 10 farklı sesli rehberimiz var. Özellikle Almanca, İtalyanca ağırlıklı dili kullanarak müzemizi gezen ziyaretçi kitlesini gördük. Bu yıl Avrupa ülkelerinden de büyük bir ilgi vardı. Ama Uzakdoğu ülkeleri her zaman Zeugma Mozaik Müzesi'nde başı çekiyor. Müzenin yurt dışında bilinirliliği çok fazla. Japon, Çin, Koreli ziyaretçilerimizin çok önem verdiği bir müze."

        - Ziyaretçiler

        Antalya'dan müzeyi ziyarete gelen Şevket İnce, "Çok harika bir yer. Hoşuma gitti. Burada müthiş eserler bulunuyor." dedi.

        Antalya'nın Alanya ilçesinden turla Gaziantep'e gelen Bahar Kızıl, müzenin Gaziantep'e kültürel bir değer kattığını, özellikle yeni neslin müzeye gelip mutlaka buradaki eserleri görmesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Türk diplomatı şehit eden teröristlerden biri öldürüldü!
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Kuzeni, yeni evli genç kadını altınları için öldürdü!
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Zamlı harçlar Resmi Gazete'de
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        ÖTV muafiyetli araç alımlarında limit artışı
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        Karın migreni çok zor teşhis ediliyor!
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Türk futbolunda kaos! 20 günde 3 olay
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol ele geçirildi
        Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep'te inşaatın tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        Gaziantep'te inşaatın tablasının çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
        İnşaatın iskelesi çöktü; 2 işçi yaralı
        İnşaatın iskelesi çöktü; 2 işçi yaralı
        Gaziantep'te yük asansörünün altında kalan kişi hastanede yaşamını yitirdi
        Gaziantep'te yük asansörünün altında kalan kişi hastanede yaşamını yitirdi
        İslahiye'de marketlerde denetim yapıldı
        İslahiye'de marketlerde denetim yapıldı