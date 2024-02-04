Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 şehit, 1 yaralı (5)- Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 06:28 Güncelleme: 04.02.2024 - 06:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 şehit, 1 yaralı (5)- Yeniden
        ABONE OL
        ABONE OL

        SayınYazıişleri müdürlerine

        'Gaziantep'te helikopter düştü: 2 polis şehit, 1 yaralı' başlıklı haber ve ek haberlerimizi kaynağından alınan son bilgilerle toparlayıp yeniden geçiyoruz. DHA

        ---------------------

        YENİDEN

        Samet ÖKSÜZ- Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ ANKARA- GAZİANTEP,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay adaylarını tanıttı
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        "Güçlü oyun, güçlü Fenerbahçe!"
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        ‘Palalı Sabri’ cinayetinin detayları ortaya çıktı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        Yayın hakları için 5 kurum şartname aldı
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"

        Benzer Haberler

        GAZİANTEP'TE POLİS HELİKOPTERİ KAZA KIRIMA UĞRADI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI (5)- Y...
        GAZİANTEP'TE POLİS HELİKOPTERİ KAZA KIRIMA UĞRADI: 2 ŞEHİT, 1 YARALI (5)- Y...
        Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
        Gaziantep'te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu
        Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK-Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK-Mondihome Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK - Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK - Kayserispor maçının ardından
        Gaziantep FK - Kayserispor: 1-1
        Gaziantep FK - Kayserispor: 1-1