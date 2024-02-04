Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 şehit, 1 yaralı (5)- Yeniden
SayınYazıişleri müdürlerine
'Gaziantep'te helikopter düştü: 2 polis şehit, 1 yaralı' başlıklı haber ve ek haberlerimizi kaynağından alınan son bilgilerle toparlayıp yeniden geçiyoruz. DHA
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YENİDEN
Samet ÖKSÜZ- Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/ ANKARA- GAZİANTEP,
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