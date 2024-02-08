Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile siyaseti yönlendirme çabaları bitmiyor (2)

'TUTMADIĞIMIZSÖZÜ VERMEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Burada konuşan Erdoğan, "İnşası tamamlanan 2798 konutun kurasını çektik. Teslimini yaptığımız deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun inşası devam ediyor. İnşallah onları da tamamladıkça hak sahibi kardeşlerimize etap etap teslim edeceğiz. Hedefimiz, 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim edene kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız. Tutamayacağımız sözü vermeyiz, söz verdiğimiz zaman da onu yerine getirmeden rahat etmeyiz. Bugün Adıyaman'a teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. Ülkemiz siyasetinde dönüm noktası olan 14-28 Mayıs'ta Adıyaman, bizleri çok güçlü şekilde bağrına bastı. 14 Mayıs'ta yüzde 66, 28 Mayıs'ta ise yüzde 69 gibi rekor oyla destek veren Adıyaman'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kandil'den Pensilvanya'sına, terör elebaşlarının tüm güçleriyle asıldığı kritik seçimde Adıyaman, geleceğine sahip çıktı. Adıyaman halkı acılarını istismar ederek iktidar rüyası gören fırsatçılara müsaade etmedi. Bunların oyununa gelmedi" dedi.

'BİZANS OYUNLARINI ARATMIYOR'

Erdoğan, "Adıyaman, fırsatçıların oyununa gelmedi. Yere göğe sığdıramadıkları zatın, bugün adının anılmasını bile hazmedemiyorlar. Yenilginin faturasını tek bir kişiye kestiler. Cumhurbaşkanı adaylarının yanında kim varsa hepsini siyasetten diskalifiye ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 8 ay geçti. CHP ve eski ortaklarının arkasındaki gürültünün ardı arkası kesilmedi. 6'lı masa bir proje yapıydı; CHP içindeki hesaplaşma, Bizans oyunlarını aratmıyor. CHP, her gün yeni skandal üretiyor. Siz bize sahip çıktınız, desteğinizi esirgemediniz. Biz de sizleri sahipsiz bırakmayacağız. Sizlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız. Devletimizin tüm imkanlarını zorlama pahasına da olsa depremzede şehirlerimizi en kısa sürede yeniden ayağa kaldıracağız. Muhalefetin ne yaptığını, ne söylediğini, hangi yalanlara sarıldıklarını asla önemsemiyoruz. CHP yönetiminin ülkenin ve milletinin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir derdi yoktur. Siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Milletimiz bunları çok iyi biliyor. Bunun için sadece işimize odaklanıyoruz. Asrın felaketini yaşamış şehirleri nasıl imar ve ihya ederiz, buna kafa yoruyoruz. Çiftçimizin, emeklimizin sorunlarını nasıl çözeriz, bununla uğraşıyoruz. Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz, bunun mücadelesini veriyoruz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz" diye konuştu.

'HİZMET ÜRETMENİN DERDİNDEYİZ'

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim gündemimizde, milletimizi hedefleri ile hayallerini buluşturmak var. Gündemimizde vatandaşımızın canını yakan enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele var. Yalanla, iftirayla siyasetteki başarısızlıkları örtmenin hevesinde değiliz. 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz. Üzerimize salınan terör örgütlerinin başını ezme mücadelesini veriyoruz. Muhalefet gibi laf üstüne laf koymanın derdinde değiliz. Hizmet üretmenin, eser bırakmanın derdindeyiz. CHP gibi kapalı kapılar ardında terör örgütü uzantılarıyla DEM'lenmek yerine sözümüzü doğrudan millete söylüyoruz. Amaçlarımız arasında Türkiye'yi lider ülke yapmak var. Adıyaman-Çelikhan yolunun ihalesini 13 Mart tarihinde yapıyoruz. Seçim beyannamemizi adım adım hayata geçireceğiz. Sadece sorunlara odaklanan değil, şehirlerimizi 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna hazırlayacak projelerle yola çıktık. Belediyecilikte AK Parti ve Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur. Hizmet ve eser siyasetinde bizimle aşık atacak kimse çıkmadı. Şehirlerimizin her anında, hep yanında olacak adaylara oy vereceğiz. Adıyaman'ın yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana olacağından şüphem yok."

Erdoğan, konuşmalarının ardından Adıyaman'daki ilçe belediye başkanı adaylarını tanıttı.