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        AB Komisyonu Üyesi Ferreira: Türkiye'ye deprem bölgeleri için 400 milyon euro destek sağlandı

        AVRUPA Birliği Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira, deprem bölgelerinde yeniden inşa çalışmaları için AB tarafından Türkiye'ye 400 milyon euro destek sağlandığını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:40
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        AB Komisyonu Üyesi Ferreira: Türkiye'ye deprem bölgeleri için 400 milyon euro destek sağlandı
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        AVRUPA Birliği Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira, deprem bölgelerinde yeniden inşa çalışmaları için AB tarafından Türkiye’ye 400 milyon euro destek sağlandığını söyledi.

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin etkilediği Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Depremzede vatandaşlarla da bir araya gelen ve daha sonra kent merkezine geçen AB Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira; Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantının ardından konuşan Ferreira, yapılan desteklerle öncelikle deprem bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılmasının hedeflendiğini belirtti. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini önemsediklerini ifade eden Ferreira, “Bu da daha da güçlendirilmesi iş birliği ve AB ile Türkiye'nin arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi. Özellikle iş birliğinin ve istikrarının her zamankinden daha da önemli olduğu bir dönemde, bu iş birliğinin güçlendirilmesi çok önemli. Salgın atlattık, etrafımızda devam eden savaşlar var ve Türkiye'de deprem yaşandı. Dolayısıyla Türkiye ve AB arasında ilişkilerin daha güçlendirilmesi, iş birliğinin ortaya çıkması için iyi başlangıç anı ve zamanı. AB, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı. Her iki blokta daha istikrarlı gelişmeye yönelik beraber yürüyebilir ve kendi genç vatandaşlarına çok daha iyi imkanlar sağlayabilir. Tabii ki, AB ile Türkiye arasında farklılıklar var ama iş birliğinin güçlendirilmesi için birçok alan da var” diye konuştu.

        Ferreira, yaşanan deprem sürecinin ardından AB’nin Türkiye’ye 400 milyon euro destek sağladığını ve bu oranın AB farklı komisyonlarının taahhütte bulunduğu 1 milyar euro destek içindeki en önemli oran olduğunu söyledi.

        Desteklerin deprem bölgelerinde yeniden inşa için kullanılacağını belirten Ferreira, “Bakan yardımcımızla imzaladığımız anlaşmayla destek şimdiye kadar Avrupa tarihinde sağlanmış en yüksek miktarda destek. Bunu da henüz üye olmayan, katılım sürecinde bulunan bir ülkeyle dayanışma için yaptık. Türkiye'ye 400 milyon euro destek sağlandı, bu para AB farklı komisyonlarının taahhütte bulunduğu 1 milyar euronun en büyük kısmı. Özellikle de yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi için sağladık. Merkezi hükümet, yerel yönetimler, valilikler birlikte çalışarak en iyi şekilde bu paranın nerelerde kullanılacağını karar verecektir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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