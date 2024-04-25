CHP Gaziantep İl Başkanı Reisoğlu, basın mensuplarıyla buluştu
Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, yerel seçimlerde partisinin başarılı sonuçlar aldığını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, yerel seçimlerde partisinin başarılı sonuçlar aldığını söyledi.
CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Burada konuşan Reisoğlu, seçim döneminde Gaziantep'te CHP yönetimi olarak iyi bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Seçimde kazandıkları ilçelerde daha iyi çalışacaklarını belirten Reisoğlu, şunları kaydetti:
"Her yöneticimiz imkanlar dahilinde iyi bir seçim kampanyası yürüttü. Şehitkamil Belediyesi'ni ciddi bir farkla aldık. 30 yıldır alamadığımız Nizip Belediyesi'ni aldık. Bu sonuçlar bize rehavet vermeyecek. Biz, halkın emrinde olacağız, işimizi yapacağız, siyaset yapacağız. Kendi ilçelerimizde belediye olarak trafiğin çözülmesine katkı vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nde önerge vereceğiz ve çözüm getireceğiz."
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