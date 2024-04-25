Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı siyahlı ekip, yarınki antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek.
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