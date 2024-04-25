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        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:32 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:32
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        Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 28 Nisan Pazar günü konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

        Kırmızı siyahlı ekip, yarınki antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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