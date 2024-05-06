Gaziantep'te tramvaya yıldırım düştü

GAR durağından saat 15.30 sıralarında Gaziantep Üniversitesi istikametine hareket eden tramvayın üstüne seyir halindeyken yıldırım düştü. Tramvayın elektrik telinin kopması sonucu yangın çıktı. Can kaybı veya yaralananın olmadığı olayda tramvaydaki yolcular kısa sürede tahliye edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

GAZİANTEP’te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan tramvaya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.