Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 10 yaralı (4)
ÖLÜSAYISI 9'A ÇIKTI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 9'a çıktı.
ÖLÜSAYISI 9’A ÇIKTI
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 9’a çıktı. Ölenlerden 4’ünün öğrenci olduğu belirtildi. Bu arada 10 yaralıdan 2’sinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kazada ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,
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