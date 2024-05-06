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        Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 10 yaralı (4)

        ÖLÜSAYISI 9'A ÇIKTI Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 9'a çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:29 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:30
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        Beton mikseri ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, 10 yaralı (4)
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        ÖLÜSAYISI 9’A ÇIKTI

        Gaziantep’in İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 9’a çıktı. Ölenlerden 4’ünün öğrenci olduğu belirtildi. Bu arada 10 yaralıdan 2’sinin taburcu olduğu, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kazada ölenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

        Kadir ÇELİK/GAZİANTEP,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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